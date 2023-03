Google vernieuwt webversie van Google Maps met hele handige reistijd-functie

Een nieuwe functie wordt toegevoegd door Google aan de webversie van Google Maps. Gebruikers zien voortaan nog sneller de reistijd, wanneer gekozen wordt voor een andere vorm van vervoer.

Sneller inzicht in reistijd

Google Maps is een ontzettend handige dienst voor het plannen van je rit van A naar B. In alle stilte heeft Google Maps nu voor de webversie een fijne verbetering uitgerold. Na de update die door Google is uitgevoerd, heb je nog sneller inzicht in de reistijd die je kwijt bent met je reis. Wanneer je de route op je smartphone uitstippelt, zie je direct hoeveel tijd je kwijt bent met je reis, als je kiest voor een andere vorm van vervoer. Diezelfde gegevens heb je nu ook direct in één oogopslag als je de webversie gebruikt.

Voorheen moest je nog zelf klikken op de icoontjes om dit overzicht te krijgen. Dat kan uiteraard nog steeds; je krijgt dan drie verschillende reismogelijkheden. Onder het icoontje staat de snelste reistijd die je in moet calculeren als je voor de desbetreffende reisoptie kiest.

De verbetering voor de webversie van Google Maps staat vanaf nu klaar voor iedereen.