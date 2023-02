Google Maps: toffe Immersive View-weergave komt naar Amsterdam

Een fijne verbetering is onderweg naar Google Maps. De gave Immersive View-weergave in de kaarten-app komt vanaf nu ook naar Amsterdam. Eerder kon je de spectaculaire beelden in Google Maps al terugvinden in bijvoorbeeld Londen.

Immersive View in Amsterdam

De vrij recent toegevoegde functie Immersive View komt naar Amsterdam; dit heeft Google bevestigd in een blogbericht. Het bedrijf heeft met Immersive View een enorm toffe manier bedacht van het bezoeken van een stad. Virtueel bezoeken wel te verstaan, want de functie maakt het mogelijk om een stad te bezoeken met een zelfgekozen tijd en datum. Dankzij technieken, Google Earth en Street View wordt het verder uitgebreid met mogelijkheden, waardoor je bijvoorbeeld gebouwen kunt bezoeken. Tevens wordt er rekening met het weer gehouden, voor een nog realistischere weergave van de beelden.

In Amsterdam wordt het bijvoorbeeld mogelijk gemaakt om het Rijksmuseum te bezoeken via Immersive View. De uitrol start vandaag voor nog meer steden; Londen, Los Angeles, New York, San Francisco en Tokio. Google zegt dat het in de komende maanden beschikbaar komt in Amsterdam, Dublin, Florence en Venetiƫ.