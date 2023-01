Google Maps werkt zonder je telefoon op je smartwatch

Heb je een smartwatch met Wear OS 3 of nieuwer? Dan kan het voortaan zomaar zijn dat je niet meer je telefoon nodig hebt om Google Maps op je smartwatch te gebruiken. Google heeft hiervoor de ondersteuning toegevoegd aan Wear OS.

Maps op je smartwatch zonder telefoon

Wanneer je tot nu toe Google Maps wilde gebruiken op je smartwatch, diende je telefoon ook verbonden te zijn met je horloge om dit werkend te krijgen. Dat is in bepaalde gevallen nu niet meer nodig, zo heeft Google bekend gemaakt. Je kunt dan zonder dat je telefoon is verbonden met de smartwatch, Google Maps gebruiken voor het navigeren. Er zijn hieraan wel een aantal voorwaarden verbonden.

Zo dient de smartwatch te draaien op Wear OS 3 of hoger. Dit zien we al bij verschillende modellen, waaronder de Samsung Galaxy Watch 5. Daarnaast dient de smartwatch over een simkaart te beschikken, anders kan het geen dataverbinding opzetten. Smartwatches met ondersteuning voor het mobiele netwerk worden doorgaans aangeduid met LTE. Je kunt zelf kiezen of je de route start op je smartwatch, of deze eerst op de telefoon opent, waarna het slimme het horloge het overneemt. De functionaliteit wordt vanaf nu uitgerold.