Google stopt met Google Maps en Keep op oudere Wear OS-smartwatches

Verschillende handige apps van Google worden niet langer meer ondersteund op oudere versies van Wear OS, het voormalige Android Wear. Het gaat om de applicaties Google Maps en Google Keep. Het is opvallend dat de ondersteuning niet langer voorgezet wordt.

Wear OS 2 zonder Google Maps en Keep

Google voert stilletjes veranderingen door in de ondersteuning voor oudere versies van Wear OS. Het voormalige Android Wear is inmiddels bij versie 3, maar er zijn nog genoeg smartwatches die op versie 2 draaien, zoals bijvoorbeeld de Oppo Watch en Fossil Gen 6. Deze smartwatches krijgen niet langer meer de ondersteuning voor twee Google-apps. Het gaat om de ondersteuning voor kaartendienst Google Maps en notitie-app Google Keep. Doordat de ondersteuning stopt, is het niet langer mogelijk deze apps te downloaden op de smartwatch. Heb je ze nu nog op je smartwatch, dan is het verstandig om de smartwatch niet te resetten; iets wat wel nodig is als je overgaat naar een ander toestel.

Google lijkt de focus te willen leggen op smartwatches met Wear OS 3. Deze versie van het smartwatch-platform vinden we bijvoorbeeld terug op de Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch 5. Ook de, in Nederland niet verkrijgbare, Pixel Watch, draait op de nieuwste versie van Wear OS. Desondanks is het opvallend dat relatief niet oude horloges nu al functionaliteit moeten missen zoals Google Maps.