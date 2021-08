Fossil komt met nieuwe ‘Fossil Gen-6 smartwatch’: dit moet je weten

Fossil heeft een nieuwe generatie smartwatch uitgebracht. De nieuwe Fossil Gen-6 smartwatch zijn voorzien van Wear OS en komt in verschillende varianten in de winkels te liggen. We zetten de details op een rijtje.

Fossil Gen-6 smartwatch

Fossil is bekend van de horloges, maar het bedrijf heeft ook smartwatches. Die lijn wordt nu verder uitgebreid en wel met de Fossil Gen-6 smartwatch. Het Gen-6 horloge is voorzien van een Snapdragon Wear 4100 chipset en deze moet zorgen voor minder energieverbruik en snellere prestaties. Opvallend is dat de smartwatch pas later een update aangeboden krijgt naar Wear OS 3 en dat het daar niet standaard mee geleverd wordt. Deze update zal optioneel worden. Na het updaten moet het horloge weer opnieuw ingesteld worden, zo werd eerder bekend.

De Fossil Gen-6 smartwatch wordt geleverd met een 1,28 inch OLED-scherm. Deze levert een resolutie van 416 x 416 pixels. Er is verder 1GB aan werkgeheugen beschikbaar en 8GB interne opslagruimte. Hiermee is de smartwatch vrijwel vergelijkbaar met het voorgaande model.

De horlogemaker brengt de Gen 6-horloges in verschillende stijlen en kleuren uit. Hierbij kun je kiezen uit de maten 42mm en 44mm. Er kan ook gekozen worden uit verschillende bandjes. De smartwatches zijn voorzien van Bluetooth 5.0, NFC, GPS, WiFi en een bloedzuurstofsensor.

Alleen voor Amerika zijn de prijzen nu bekend. Deze liggen tussen de 299 en 319 dollar. In de VS is de Fossil verkrijgbaar vanaf 27 september.