Samsung presenteert Galaxy Watch 4-serie en Galaxy Buds 2: alles wat je moet weten

Onder de noemer ‘Get Ready to Unfold’ heeft Samsung zojuist nieuwe producten aangekondigd. Naast nieuwe smartphones, zijn er ook nieuwe smartwatches en een nieuwe headset van Samsung. We praten je bij over de Galaxy Watch 4 en de Galaxy Buds 2.

Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch 4 Classic

Vandaag zijn de nieuwe Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3 aangekondigd, maar er is meer. De nieuwe Wear OS-smartwatches van Samsung zijn een feit. Bovenop de interface van Google’s Wear OS is de One UI Watch interface geplaatst, dat moet zorgen voor een prettige gebruikerservaring. Dat Samsung nu kiest voor Wear OS in plaats van Tizen, zorgt ervoor dat je voor het downloaden van apps ook terecht kunt in de Google Play Store op je smartwatch.

Samsung heeft de twee modellen voorzien van een reeks gezondheidsfuncties om inzicht te krijgen in je algehele gezondheid. Zo kun je je slaap bijhouden en meer. Dankzij de BioActive-sensor kun je je bloeddruk, hartslag en het zuurstofpercentage in je bloed meten. Verder moet het dankzij Body Composition mogelijk zijn om je lichaamssamenstelling in kaart te brengen. Denk hierbij aan spiermassa, vetpercentagem rustmetabolisme en lichaamswater.

Zowel de Galaxy Watch 4 als de Watch 4 Classic zijn voorzien van een Super AMOLED-scherm met Corning Gorilla Glass en een Exynos W920 dual-core processor van de band van Samsung. Er is 16GB interne opslagruimte en 1,5GB aan werkgeheugen. Ze zijn tot 5 meter waterdicht en hebben daarbij de IP68-certificering meegekregen. Er is WiFi, Bluetooth, NFC en er komt ook een 4G-versie.

De Samsung Galaxy Watch 4 komt in twee maten; 44mm en 40mm. De grootste maat is leverbaar in de kleuren zwart, groen en zilver, de 40mm in zwart, roze-goud en zilver. Er is een aluminium behuizing en een 1,4 inch of 1,2 inch scherm, afhankelijk van het model. De resolutie van het scherm komt uit op 450 x 450 pixels (44mm) en 396 x 396 pixels voor de 40mm versie. De accucapaciteit is bij het grootste model 361 mAh, bij het 40mm model 247 mAh.

Dan is er nog de Samsung Galaxy Watch 4 Classic, welke op de markt wordt gezet als premium-smartwatch met een behuizing van roestvrijstaal. Deze verschijnt in het zwart en zilver. De 46mm versie heeft een 450 x 450 pixels resolutie en een 361 mAh accu. Bij het 42mm model zien we een resolutie van 396 x 396 pixels en een 247 mAh accu.

Prijzen

Samsung laat je de nieuwe smartwatches vanaf nu bestellen bij Samsung en Coolblue met gratis draadloze lader. Vanaf 27 augustus begint de verkoop in ons land. De prijzen hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet;

Samsung Galaxy Watch 4 – 44mm: 299 euro

Samsung Galaxy Watch 4 – 40mm: 269 euro

Samsung Galaxy Watch 4 Classic – 46mm: 399 euro

Samsung Galaxy Watch 4 Classic – 42mm: 369 euro

Samsung Galaxy Buds 2

Een nieuwe headset is eveneens aangekondigd door Samsung. De fabrikant belooft weer een comfortabele pasvorm en prettig genoeg om ze de hele dag te dragen. Dankzij de two-way speakers kun je genieten van heldere hoge noten en een diepe bass. Uiteraard heeft Samsung de Galaxy Buds 2 voorzien van actieve ruisonderdrukking.

Wanneer je graag toch de omgevingsgeluiden wilt horen, kun je kiezen uit drie verschillende modi, waarin de mate van omgeving te horen is. Samsung Galaxy Buds 2 is verkrijgbaar in de kleuren, Grafiet, wit, olijf en lavendel. Met Active Noise Cancellation aan, kun je 5 uur doen op een volle accu, met ANC uit is dit 7,5 uur. Gebruik tussendoor de oplaadcase, dan komt de totale accuduur uit op 20 en 29 uur. De prijs van de Galaxy Buds 2 komt uit op 149 euro.