Samsung toont nieuw design smartwatch-interface: dit is One UI Watch

Samsung heeft tijdens het Mobile World Congress, waar dit jaar weinig van over is, een virtuele aankondiging gehouden. We zien hier de nieuwe One UI Watch interface, welke samen met Google is gecreëerd.

One UI Watch

One UI Watch, dat is de naam van de nieuwe interface voor de smartwatches van Samsung. Het platform is in samenwerking met Google ontwikkeld en moet voor een nog betere ervaring zorgen tussen Android en de smartwatch. Van de zomer wordt de eerste smartwatch aangekondigd met het One UI Watch design. Vermoedelijk gaat het hierbij om de Galaxy Watch 4.

Samsung zegt het volgende over het nieuwe One UI Watch;

One UI Watch verzorgt samen met het nieuwe platform een volledig nieuwe Galaxy Watch-ervaring. Zodra je compatibele apps op je smartphone installeert, worden ze snel en soepel gedownload op je smartwatch. Als je je klok-app met tijden in verschillende wereldsteden bijvoorbeeld op je smartphone zet, zie je die ook direct terug op je horloge. En als je oproepen en berichten op je horloge blokkeert, gebeurt dat ook op je smartphone.



Interessant is dat One UI Watch dus duidelijk op Wear OS is geïnspireerd. Zo kun je de apps downloaden uit de Google Play Store. Er is ook ondersteuning voor Google-apps zoals Berichten en Google Maps. Ontwikkelaars kunnen aan de slag met nieuwe tools die het eenvoudiger maken om watch faces te ontwikkelen voor de smartwatches.

We verwachten dat Samsung samen met de aankondiging van de nieuwe Galaxy Watch, meer details bekend maakt van One UI Watch. Samsung heeft een teaser gedeeld van de nieuwe smartwatch, die is hieronder te vinden. Veel duidelijk wordt het niet; alleen dat het nieuwe horloge weer een rond scherm zal krijgen.

Wil je de aankondiging terugkijken van Samsung. Bekijk hieronder dan de video van One UI Watch. De video start bij minuut 10:06.