Aankomende Galaxy Watch-update wordt groots met nieuwe functies

De aankomende One UI 8 Watch update die Samsung zal verspreiden naar de Galaxy Watch, zal een flinke update zijn. Onder andere is gewerkt aan Gemini en ook krijgen de smartwatches nieuwe gezondheidsfuncties.

One UI 8 Watch update wordt groots

Samsung werkt aan een nieuwe update voor zijn smartwatches: One UI 8 Watch. Hoewel de officiële lancering nog moet plaatsvinden, zijn er al aanwijzingen opgedoken over wat gebruikers kunnen verwachten. Op basis van gelekte software-informatie en analyse van APK-bestanden worden een aantal interessante toevoegingen zichtbaar, waaronder nieuwe gezondheidsfuncties en integratie met Google Gemini.

Een van de meest opvallende vernieuwingen is de introductie van Gemini, de digitale assistent van Google. In plaats van Google Assistant lijkt Samsung te kiezen voor Gemini als standaard-assistent op de Galaxy Watch. De verandering werd opgemerkt door Twitter-gebruiker @DevOfIpos, die firmware van de update analyseerde. Gemini blijkt in veel opzichten vergelijkbaar te werken als Assistant, maar biedt ook enkele nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen gebruikers straks afspraken verplaatsen of e-mails samenvatten via spraakopdrachten, dankzij de zogenoemde ‘Gemini-acties’.

Ook op het gebied van gezondheid komt er vernieuwing. Samsung werkt aan een functie binnen Samsung Health genaamd de “Antioxidant Index”. Deze functie werd eerder dit jaar al kort aangekondigd en maakt gebruik van de bestaande gezondheidssensor op de Galaxy Watch. De index richt zich op het meten van het bètacaroteenniveau in het lichaam, met als doel gebruikers te helpen bij het verbeteren van hun voedingspatroon. Een disclaimer meldt dat deze functie niet bedoeld is als medisch hulpmiddel. De werking van de functie is te zien in onderstaande foto.

Nieuwe aanwijzingen hebben het verder over de aanwezigheid van de Now Bar, die we kennen van de Galaxy S25-serie en andere Galaxy’s die op Android 15 draaien. Aanwijzingen zijn er ook naar nieuwe snelkoppelingen die je als gebruiker kunt maken, een shuffle-optie voor watchfaces en een optie om batterijbescherming te kiezen. Hiermee kan het opladen automatisch gestopt worden als een bepaald niveau is bereikt.

Visueel verandert er ook het een en ander. De nieuwe One UI 8 Watch-update brengt een reeks kleurrijke iconen met zich mee voor Samsung-apps op het horloge. Deze sluiten aan op de stijl van One UI 7, die eerder op telefoons werd geïntroduceerd. De visuele vernieuwing moet de gebruikerservaring consistenter en herkenbaarder maken.

De verwachting is dat Samsung de One UI 8 Watch-update zal uitbrengen in combinatie met de lancering van de Galaxy Watch 8-serie. Vermoedelijk gebeurt dit tegelijk met de introductie van Samsungs nieuwe opvouwbare smartphones, ergens in de zomer.›