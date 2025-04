Google Pixel Watch 4 lekt uit in renders: krijgt hij draadloos laden?

Google komt in het nieuws met de nieuwe smartwatch van het merk. Google zal later dit jaar met de nieuwe Pixel Watch 4 komen. Daarbij lijkt het erop dat Google de nieuwe smartwatch voorziet van draadloos laden.

Google Pixel Watch 4 is onderweg

Net als vorig jaar zal ook dit jaar een nieuwe smartwatch van Google gepresenteerd worden. De fabrikant komt later dit jaar met de Google Pixel Watch 4. Het nieuwe horloge verschijnt in renders die zijn gemaakt door OnLeaks, gebaseerd op de tot nu toe bekende informatie. Het design lijkt sterk op dat van de huidige Pixel Watch 3.

Google zou de Pixel Watch 4 voorzien van een dikte van 14,3 millimeter. Dit zou betekenen dat het horloge 2 millimeter dikker is dan het huidige model. Wat mist zijn de contactpinnen op de achterkant van de Pixel Watch 4. Onbekend is waar de twee nieuwe knopjes voor dienen die we aan de zijkanten van de speaker zien. Naar verluidt komt Pixel Watch 4 in twee formaten beschikbaar; in 41mm en 45mm, dat is bij het huidige model ook al zo.

De nieuwe aanwijzingen over de Pixel Watch 4 gaan over het draadloos laden. Volgens de geruchten krijgt de nieuwe smartwatch ondersteuning hiervoor. We krijgen hier later dit jaar meer over te weten. We verwachten dat Google de smartwatch aankondigt rond de zomer, samen met de Pixel 10-modellen. De huidige Pixel 9-serie werd in augustus gepresenteerd.