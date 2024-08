Made by Google event 2024 met Pixel 9: volg hier de livestream

Vandaag is het zover. Google heeft vandaag haar Made by Google event gepland staan. Op deze dag gaan we eindelijk de Pixel 9-serie zien. Daarbij staan er nog meer producten gepland. Wat kunnen we verwachten?

Made by Google event livestream

Maandenlang ging het door met de geruchten en het nieuws rondom nieuwe producten van Google. De Pixel 9-serie speelde hierin de hoofdrol. Vandaag is het zover, 13 augustus, is de dag waarop Google haar nieuwe producten zal laten zien. Eerder kwam het merk al met de opvolger van de Chromecast; de Google TV Streamer, en ook de vierde generatie van de Nest thermostaat is officieel al gepresenteerd. Google stopt met de Chromecast.

Vandaag gaan we meer zien van de nieuwe smartphones; de Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL en de Pixel 9 Pro Fold zouden vandaag aangekondigd worden. In de geruchtenmolen gingen de vier toestellen al vaak rond. Daarnaast is het goed mogelijk dat de smartphones met Android 14 geleverd worden, en dus nog niet met Android 15.

Tijdens het nieuwe Pixel-event, zoals we het ook wel kunnen noemen, krijgen we mogelijk wel nieuws over nieuwe Android 15 functies te horen. De release vindt mogelijk pas plaats over een tijdje. Google zal ons ook het één en ander over AI laten zien, en mogelijk zien we de Pixel Watch 3 en Pixel Buds Pro 2.

Vanavond om 19:00 uur Nederlandse tijd is de aankondiging. Je kunt de livestream hieronder bekijken.