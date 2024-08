Google Pixel Buds Pro 2 aangekondigd: dit moet je weten

Tijdens het Made by Google-event heeft het bedrijf zojuist de Google Pixel Buds Pro 2 aangekondigd. De nieuwe earbuds van Google zijn een verbetering op het voorgaande type, zo wordt duidelijk uit de aankondiging.

Pixel Buds Pro 2

Voor een bedrag van 249 euro ben je in het bezit van de nieuwe earbuds van Google. De Pixel Buds 2 Pro zijn door het bedrijf officieel aangekondigd, samen met de Pixel 9-toestellen. Een nieuwe generatie oordopjes die een verbetering zijn op de huidige generatie. Je moet er wel nog even op wachten, want ze zijn pas vanaf 26 september verkrijgbaar.

Volgens Google is de nieuwe generatie 24 procent lichter en 27 procent kleiner dan de originele Pixel Buds Pro. De nieuwe headset van Google is uitgerust met de Tensor A1 chip voor de beste audioprestaties, zo belooft het merk. Daarbij is er de handige AI-ondersteuning en is er een verbeterde ruisonderdrukking. De ruisonderdrukking moet twee keer zo sterk zijn als voorheen Volgens Google is het ontwerp verbeterd, zodat ze een betere pasvorm hebben en een beter comfort bieden.



De Pixel Buds Pro 2 moeten het acht uur uithouden op een acculading. In combinatie met de case is dit 30 uur. Dit is met ANC ruisonderdrukking ingeschakeld. Dankzij ondersteuning voor Gemini kun je acties vragen en bijvoorbeeld de assistent vragen voor muziekaanbevelingen, de dichtstbijzijnde bushalte of een herinnering instellen. Dankzij Gemini Live kun je gesprekken voeren met de AI-tool. De oordopjes vind je snel terug dankzij ‘Vind mijn apparaat’.

Verder belooft Google dat je gemakkelijk een gesprek kunt voeren met oordopjes in. Automatische ruisonderdrukking wordt uitgezet als je hardop praat, zodat je direct kunt focussen op het gesprek. De nieuwe Pixel Buds Pro 2 liggen vanaf eind september in de winkel.