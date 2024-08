OnePlus presenteert 20 augustus nieuwe Buds Pro 3; specs uitgelekt

Een nieuwe headset van OnePlus kunnen we verwachten. De fabrikant komt met de OnePlus Buds Pro 3. De aankondiging hiervan staat volgende week gepland, op 20 augustus. Nu zijn de specs alvast uitgelekt op het web.

OnePlus Buds Pro 3 onderweg

We kunnen het beste audioproduct van OnePlus tot nu toe verwachten. Althans, dat belooft OnePlus ons in een teaser van de nieuwe OnePlus Buds Pro 3. De nieuwe oordopjes kunnen we op 20 augustus verwachten, dan is de aankondiging van het Chinese merk. Deze set zal de huidige OnePlus Buds Pro 2 opvolgen.

Op het internet zijn de specificaties uitgelekt van de OnePluds Buds Pro 3. Volgens leaker Yogesh komen de oortjes met een 11mm woofer en 6mm tweeter. Je kunt uiteraard de klanken aanpassen met de equalizer. De headset moet een totale batterijduur halen van 43 uur. Er zal ondersteuning voor de LHDC audiocodec, versie 5.0. Daarbij krijgen ze een IP55-certificering, waarmee ze stof- en spatwaterdicht zijn. Omgerekend zou de prijs voor de OnePlus Buds Pro 3 uitkomen op zo’n 150 euro.

Op 20 augustus zullen we alle details te horen krijgen van OnePlus.