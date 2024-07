OnePlus Nord Buds 3 Pro getoond in Milaan

De nieuwe OnePlus Nord Buds 3 Pro zijn aangekondigd. De smartphonefabrikant deed dit tijdens het Summer Launch Event in de Italiaanse stad Milaan. Voorzien van een hybride actieve ruisonderdrukking en meer fijns, en dat voor een nette prijs.

OnePlus Nord Buds 3 Pro aangekondigd

OnePlus heeft een drukke dag in Milaan. Op het Summer Launch Event in de Italiaanse stad heeft het merk de OnePlus Nord Buds 3 Pro gepresenteerd. De fabrikant toonde eerder al de OnePlus Nord 4, de OnePlus Pad 2 en de Watch 2R. Daar komen nu de OnePlus Nord Buds 3 Pro bij. Het nieuwe type headset is voorzien van hybride actieve ruisonderdrukking, waarmee anti-ruissignalen ervoor zorgen dat je zonder vervelende achtergrondgeluiden van je muziek kunt genieten. Dit gaat tot een maximum van 49 dB.

De OnePlus Nord Buds 3 Pro headset is voorzien van Smart Noise Cancellation. Deze functie zorgt ervoor dat het omgevingsgeluid gedetecteerd wordt, waarna realtime de juiste manier van ruisonderdrukking wordt toegepast. Met de transparantiemodus wordt de ruisonderdrukking juist uitgeschakeld, waardoor je betrokken blijft bij je omgeving.

OnePlus voorziet de Nord Buds 3 Pro van Bluetooth 5.4 met Google Fast Pair en Dual Connection. De oordopjes zijn IP55 gecertificeerd en voorzien van 12.4mm dynamische drivers voor de beste geluidskwaliteit. De case heeft een batterijcapaciteit van 440 mAh. Met ANC ingeschakeld blijven de oordopjes 5,5 uur werken, 12 uur met ANC uitgeschakeld. Laad je via de case, dan haal je in totaal een luisterduur van 20 (of 44 met ANC uit) uur. Met 10 minuten laden kun je weer 11 uur vooruit.

De Nord Buds 3 Pro gaat 79 euro kosten en komt deze week.