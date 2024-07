OnePlus Summer Launch Event livestream: volg hier de aankondiging

Vandaag is het de grote dag bij OnePlus. De fabrikant presenteert vandaag een aantal nieuwe producten, waaronder de langverwachte OnePlus Nord 4. Wil je niets missen van het OnePlus Summer Launch Event, dan kun je hier de livestream volgen.

OnePlus Summer Launch Event livestream

In de Italiaanse stad Milaan gaat het vandaag gebeuren; de aankondiging van verschillende OnePlus-producten. Eerder werd al het nieuws gedeeld dat OnePlus vier nieuwe producten zal presenteren. Dit is een nieuwe tablet; de OnePlus Pad 2, een nieuwe smartwatch met de naam OnePlus Watch 2R, de nieuwe Nord Buds 3 Pro en natuurlijk de nieuwe smartphone. De nieuwe smartphone in kwestie is de OnePlus Nord 4.

Afgelopen dagen en weken kwam al het één en ander aan nieuws naar buiten over de nieuwe OnePlus Nord 4. De smartphone kan maar liefst op 6 jaar updates rekenen. Daarbij is de behuizing vervaardigd uit metaal, en krijgt het toestel zelfs een volledige metalen unibody behuizing. DroidApp is ook afgereisd naar Milaan om het event van OnePlus bij te wonen. Natuurlijk delen we alle informatie met je, zodra wij meer weten!

De livestream start vandaag, dinsdag 16 juli 2024 om 15:00 uur Nederlandse tijd. De stream kun je hieronder bekijken.