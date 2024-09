OnePlus 12 en Nord 4 krijgen beveiligingsupdate augustus

OnePlus rolt voor twee van haar recentere smartphones een nieuwe update uit. De beveiligingsupdate van augustus staat klaar voor de OnePlus 12 en Nord 4. Dit gaat gepaard met verschillende verbeteringen.

OnePlus 12 en Nord 4 met nieuwe update

Gebruikers van de OnePlus 12 en de OnePlus Nord 4 krijgen een nieuwe update aangeboden. Beide toestellen ontvangen de beveiligingsupdate van augustus. Met deze update worden enkele tientallen kwetsbaarheden aangepakt in de beveiliging van Android. Maar er zijn meer verbeteringen, zo wordt duidelijk uit de changelog van de updates. In onze OnePlus Nord 4 review en ook in onze test van de OnePlus 12 waren we al positief over de twee modellen.

De update voor de Nord 4 brengt verbeteringen voor de scrollende screenshots. Bijvoorbeeld notificaties verschijnen voortaan niet meer tijdens het maken van dit soort notificaties. Ook is de systeemstabiliteit verbeterd, net als de camera-prestaties. Bij de OnePlus 12 zet je voortaan snel de switch aan of uit voor de muziek-playback info uit de statusbalk kunt verbergen of juist kunt tonen. Verder is de gezichtsherkenning verbeterd, en is ook hier de verbetering voor de scrollende screenshots.

Vanaf nu wordt de update voor de OnePlus 12 en de OnePlus Nord 4 worden vanaf nu uitgerold.

