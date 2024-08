Google Pixel 9-serie aangekondigd: nieuw ontwerp en meer AI

Google heeft nieuwe smartphones aangekondigd. Het is de langverwachte Pixel 9-serie. De smartphonereeks bestaat deze keer uit vier modellen. Het zijn de Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL en de Pixel 9 Pro Fold. Alle modellen komen met een vernieuwd ontwerp en verschillende verbeteringen. Ook op het gebied van AI is er het nodige aan nieuws te melden.

Pixel 9-serie is officieel

Vier nieuwe smartphones heeft Google zojuist aangekondigd tijdens het Made by Google event. De fabrikant toont hier de nieuwe Google Pixel 9, de Pixel 9 Pro, de Pixel 9 Pro XL en de Pixel 9 Pro Fold. Die laatste is de nieuwe foldable smartphone van het bedrijf, de Pro-modellen zijn qua specificaties nagenoeg gelijk, alleen is de Pixel 9 Pro een slag kleiner dan het XL-model. Op die manier wil Google voor iedere doelgroep een smartphone aanbieden.

De smartphones worden aangeboden met een Actua display, een grotendeels marketing gekozen naam voor het type beeldscherm. Bij de Pro-modellen is het een Super Actua display, dat helderder is en nog beter de kleuren moet weergeven.

De vier toestellen krijgen allen de Tensor G4 chipset van Google zelf. Volgens Google is deze chipset een stuk sneller, wat je moet opmerken bij het openen van apps en ook tijdens het gebruik van de browser. Tevens wordt er efficiënter met het stroomverbruik omgegaan. Wat opvalt aan het ontwerp is dat deze meer plat zijn, en minder afrondingen kennen. Dit zien we ook terug bij de cameramodule, welke nu meer als eiland op de achterkant ligt, en niet langer meer over de breedte doorloopt. Verder is voor alle toestellen de toezegging van zeven jaar updates, zowel beveiligingsupdates als Android-updates.

AI en software

Tijdens de aankondiging van Google is er het nodige verteld over AI. Dat zijn ook functies die we terug gaan zien bij de Pixel-toestellen. Daarbij is sowieso op softwaregebied het nodige aangepast. Het algoritme voor het verwerken van beelden is bijvoorbeeld verbeterd voor betere foto’s. Aanpassingen zijn ook doorgevoerd in de panoramamodus. Night Sight is de nachtmodus-functie op de Pixel-toestellen en ook deze kent verbeteringen. Wat betreft AI wordt er gebruik gemaakt van een nieuw Gemini Nano-taalmodel. Hiervoor is geen verbinding met de cloud nodig, en werkt dit op het toestel zelf.

Eén van de nieuwe features is Pixel Screenshot. Op basis van welke informatie uit de screenshot gehaald wordt, kan de telefoon acties uitvoeren of vragen stellen. Met Call Notes kan tijdens het telefoongesprek automatisch een transcriptie gemaakt worden van een telefoongesprek. Verder wordt ook de weer-app voorzien van AI. Je kunt middels AI een samenvatting krijgen van de voorspelling van het weer. Overigens moeten we in Nederland en België nog wel geduld hebben totdat AI-functies beschikbaar komen. Google laat weten dat alleen de AI-functies van de weer-app uitgebracht worden.

In de camera krijg je de Voeg Toe-functie. Hiermee kan je jezelf als fotograaf zijnde, toevoegen aan een groepsfoto, zodat je er zelf ook opstaat. Hiervoor dient eerst een foto gemaakt te worden van een groep, waarna de fotograaf van plek wisselt met iemand uit de groep. Middels een speciale laag worden vervolgens tips gegeven over hoe de ander moet poseren om zonder dat het opvalt vastgelegd te worden in de foto. Video’s worden ook beter bij de Pro-toestellen. Beelden worden bijvoorbeeld geupscaled naar 8K.

Pixel 9

Dan de smartphones zelf. Om te beginnen de Google Pixel 9. Deze telefoon biedt een 6,3 inch OLED-scherm met een Full-HD+ resolutie. De smartphone wordt uitgerust met een 50 megapixel hoofdcamera, 48 megapixel groothoeklens en een 10,5 megapixel selfielens. Er is een 4700 mAh batterij met een laadsnelheid van maximaal 27W. De smartphone is IP68 gecertificeerd en daarmee stof- en waterdicht. De Pixel 9 is voorzien van een ultrasoon vingerafdrukscanner onder het scherm. In vergelijking met de Pixel 8 kan dit scherm ook 35 procent helderder. De Google Pixel 9 komt met 12GB RAM en 128GB/256GB opslagruimte. De prijs start bij 899 euro.

Pixel 9 Pro en Pixel 9 Pro XL

Wat betreft het formaat zijn de Pixel 9 en de Pro exact gelijk aan elkaar. Toch zit er een prijsverschil in van 200 euro. Wat krijg je bij de Pixel 9 Pro nou meer? Allereerst is er verschil in kleuren waaruit gekozen kan worden. De Pixel 9 is er in pioenroze, wintergroen, porselein en obsidiaan zwart. De Pro-modellen zijn er in porselein, rozenkwarts, grijsgroen en obsidiaan zwart. De resolutie is wat hoger (2856 x 1280 pixels) in vergelijking met de Pixel 9 (2424 x 1080 pixels). Verder is er 16GB werkgeheugen. De camera-opstelling is gelijk, alleen beschikt de Pro ook nog over een 48 megapixel telelens waarmee je 5x kunt inzoomen. De selfielens telt 42 megapixel.

De smartphone is eveneens voorzien van een 4700 mAh batterij met 27W laden. De Pixel 9 Pro XL krijgt een 5060 mAh batterij mee, samen met 37W laden. De Pixel 9 kan 15W draadloos laden, de Pro 21W, de Pro XL met 23W. Verder is een belangrijk verschil dat de Pro-modellen meer slimme camera-functies. De Pixel 9 Pro beschikt verder over UWB (ultrawideband) bijvoorbeeld voor GPS-trackers, en kan met de thermometer je lichaamstemperatuur meten.

De Google Pixel 9 Pro XL is qua specificaties verder gelijk aan de Pixel 9 Pro. Behalve dus de accucapaciteit. Daarnaast is hij qua omvang ook groter en is er een 6,8 inch groot display. Deze heeft een resolutie van 2992 x 1344 pixels. De Pro komt op de markt voor 1099 euro, de Pro XL kost je 1199 euro. De twee modellen zijn leverbaar met 128GB, 256GB, 512GB en 1TB aan opslagruimte.

Pixel 9 Pro Fold

Goed nieuws voor de Nederlanders en Belgen. Google brengt de Pixel 9 Pro Fold uit in de Benelux en dus ook in Nederland. Dit was met de huidige Pixel Fold niet get geval. Het toestel biedt aan de buitenkant een 6,3 inch scherm, binnenin een 8 inch display. Ook hier is een Tensor G4 processor, samen met 16GB werkgeheugen en 256GB/512GB aan opslagruimte. Binnenin zit een 4650 mAh batterij. Er is een 48MP camera, 10,5MP groothoeklens, 10,8MP telelens en 10MP camera binnenin. De selfielens aan de voorzijde telt eveneens 10 megapixel.

De Google Pixel 9 Pro Fold heeft dichtgeklapt een dikte van 10,5 millimeter. Hiermee is hij dunner dan de 12,1 millimeter van de Galaxy Z Fold 6 en de 12,1 millimeter van de OnePlus Open. Het toestel heeft een IPX8 certificering, waarmee het waterbestendig is tot een meter onder water. De prijs van het vouwbare toestel komt uit op 1899 euro.



Google Pixel 9 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend