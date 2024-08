Google Pixel 9 Pro XL weer uitgelekt: dit zijn de specs

Het was even wat stiller rondom de Pixel 9-serie, maar Google lijkt er niet echt een geheim meer van te willen maken. Nu komen we de specificaties te weten van de Pixel 9 Pro XL.

Google Pixel 9 Pro XL uitgelekt

Elk toestel uit de Pixel 9-serie hebben we inmiddels wel van alle kanten gezien. Toch blijft er af en toe wat nieuws te melden. De fabrikant komt nu in het nieuws met de Pixel 9 Pro XL. De smartphonefabrikant komt hiermee met een groter Pixel-toestel met premium-functies. De telefoon zal net als de andere modellen voorzien worden van een Tensor G4 chipset.

De Google Pixel 9 Pro XL komt met 16GB RAM en minimaal 128GB opslagruimte, wat oploopt tot 1TB. De smartphone komt met een 6,8 inch OLED-scherm met een resolutie van 2992 x 1344 pixels. Er is een maximale helderheid van 3000 nits. In het Gorilla Glass Victus 2 scherm zit een 42 megapixel front-camera.

Achterop is een 50 megapixel camera te vinden, samen met een 48MP periscooplens met 5x zoom. Er is ook een 48 megapixel groothoeklens. Eerdere lekken gaven aan dat dit toestel gaat beschikken over een 5060 mAh batterij met 45W laden. De snelheid van het draadloos laden is nog niet bekend.

De Google Pixel 9-modellen zullen allen voorzien zijn van Gemini AI functies. Verwacht onder andere nieuwe fotobewerkingsopties. De aankondiging van de smartphone zal plaatsvinden op 13 augustus tijdens het Made by Google-event.