Google Pixel 9 Pro Fold is nieuwe foldable: specs uitgelekt

De nieuwe Google Pixel 9 Pro Fold is uitgelekt. De nieuwe foldable smartphone komt in het nieuws met de schermspecificaties. Er staan verschillende verbeteringen gepland voor het vouwbare model in vergelijking met de voorganger.

Pixel 9 Pro Fold: dit zijn de specs

Over de nieuwe Google Pixel 9 Pro Fold is nieuwe informatie opgedoken. De smartphone zal deze naam meekrijgen, en wordt dus niet Pixel Fold 2 genoemd, zoals eerder het vermoeden was. Over de nieuwe smartphone krijgen we nu wat specificaties te weten, die betrekking hebben op het display. De aankondiging is op 13 augustus, en de Pixel 9 Pro Fold moet een concurrent worden voor de nieuwe Galaxy Z Fold 6.

Het interne scherm van de Pixel 9 Pro Fold meet naar verluidt 8,0 inch, wat groter is dan het 7,6-inch paneel van het huidige model en zelfs groter dan het 7,82-inch scherm van de OnePlus Open. Deze toename in grootte gaat gepaard met een resolutie van 2152 x 2076 en een piekhelderheid van 1600 nits, wat een aanzienlijke verbetering is ten opzichte van de 1000 nits van het vorige model. Bovendien ondersteunt het scherm een verversingssnelheid van 120Hz. Over de vouw in het scherm is nog niets bekend, maar het paneel zelf lijkt een grote sprong voorwaarts te zijn.

Ook het buitenste display van de Pixel 9 Pro Fold heeft een upgrade gekregen. Het 6,24-inch scherm is 0,4 inch groter dan dat van de huidige Pixel Fold en heeft een resolutie van 2424 x 1080. Met een piekhelderheid van 1800 nits biedt dit scherm een helderheid die aanzienlijk hoger is dan die van zijn voorganger. Dit nieuwe formaat werd voor het eerst gelekt in maart.

Wat de dikte betreft, zal de Pixel 9 Pro Fold volgens gelekte informatie 10,54 mm dik zijn als hij is opgevouwen. Dit maakt hem dunner dan zowel de OnePlus Open als de Galaxy Z Fold 6 van Samsung. Op 13 augustus krijgen we alle details te weten.