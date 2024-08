‘Google Pixel 9 komt niet met Android 15 op de markt’

Het lijkt erop dat de nieuwe Pixel 9-modellen, niet met Android 15 op de markt komen. Niet rapporten spreken erover dat Google de smartphones levert met Android 14. De aankondiging staat gepland voor in augustus.

Pixel 9 met Android 14

De aankondiging van Google, waar we naar verwachting ook de Pixel 9-serie krijgen te zien, staat gepland voor 13 augustus. Tijdens de aankondiging zal het bedrijf verschillende nieuwe producten laten zien. Er gaan berichten rond over de 4e generatie thermostaat van Nest en de nieuwe Pixel Watch 3. Natuurlijk gaan we de nieuwe smartphones uit de Pixel 9-serie zien bij het bedrijf. In de afgelopen tijd is er al oneindig veel nieuws over verschenen.

Het nieuwste bericht gaat over de Android-versie die op de Pixel 9-modellen zal draaien. Als de nieuwste informatie klopt, dan zijn de toestellen niet direct van Android 15 voorzien. In plaats daarvan zullen de Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro Fold en Pixel 9 Pro XL draaien op Android 14. Vermoedelijk waren ten tijde van het productie- en verzendproces de testen met Android 15 nog niet uitgerold, waardoor de software nog ‘blijft steken’ op Android 14.

Dit hoeft niet direct slecht nieuws te betekenen voor het updatebeleid. Aangezien het updatebeleid van Google gebaseerd is op jaren, en niet op updates, zullen de telefoons vermoedelijk acht Android-upgrades krijgen.