Google Pixel Watch 3 uitgelekt met dunnere schermranden

Nieuws is er over de nieuwe smartwatch van Google. De Pixel Watch 3 is uitgelekt op beelden, waarbij duidelijk wordt dat het horloge in twee formaten zal verschijnen. Wat is er te melden over het nieuwe horloge?

Pixel Watch 3

De nieuwe Google Pixel Watch 3 is uitgelekt op het wereldwijde web. De andere producten die we binnenkort van Google kunnen verwachten, zoals de Pixel 9-smartphones en mogelijk ook de 4e generatie thermostaat van Nest.

Nu dus de Pixel Watch 3. Deze zal uitgebracht worden in een 41mm en 45mm variant, wat de grootte aangeeft. De 41mm versie is qua grootte gelijk aan de Pixel Watch 2, maar heeft dankzij de kleine schermranden wel 10 procent meer schermruimte. De helderheid van het beeldscherm moet dubbel zo hoog zijn als bij de Pixel Watch 2, en komt uit op 2000 nits.

Opvallend is dat Google verder aangeeft dat verschillende Google-apps op de smartwatch bijgewerkt worden. Zo krijgt Google Maps op Wear OS ondersteuning voor offline kaarten en openbaar vervoer. De Google Home app wordt uitgebreid met tweerichtingsgesprekken met videobeeld van de Nest camera’s, welke gebruikt kunnen worden in de Google Home app.

De batterijduur moet uitkomen op 24 uur, waarbij ook het Always On Display gebruikt wordt. Met een nieuw geïntroduceerde batterijbespaarmodus moet het horloge het tot 36 uur uithouden. De smartwatches worden op 13 augustus gepresenteerd.