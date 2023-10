Google Pixel Watch 2 aangekondigd: nieuwe smartwatch met verbeteringen van Fitbit

Een nieuwe smartwatch is aangekondigd door Google. De fabrikant komt met de Pixel Watch 2. De smartwatch is voorzien van verschillende verbeteringen, waaronder Wear OS 4.

Pixel Watch 2 aangekondigd

We maken vandaag kennis met een smartwatch die meermaals in het geruchtencircuit is opgedoken; de Google Pixel Watch 2. De smartwatch volgt de vorig jaar aangekondigde smartwatch van het merk op, welke niet uitgebracht is in ons land.

De Pixel Watch 2 van Google is voorzien van een nieuwe chipset; de Snapdragon W5 Gen 1 processor van Qualcomm. Daarbij is er 2GB aan werkgeheugen en draait het horloge op Wear OS 4, de nieuwste skin van Wear OS. De batterij biedt een capaciteit van 306 mAh. Met dertig minuten laden kun je weer 12 uur met het horloge doen. In totaal moet je 24 uur met het horloge het uit kunnen houden, op één acculading.

Google geeft de Pixel Watch 2 een 1,2 inch AMOLED-scherm mee, welke een resolutie levert van 384 x 384 pixels. De diameter van het horloge komt uit op 41 mm. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Galaxy Watch 6 is het horloge niet leverbaar in verschillende formaten.

Het belangrijkste zit hem in de verschillende mogelijkheden die het biedt voor het bijhouden van activiteiten en het meten van je gezondheid. De smartwatch is voorzien van verschillende zaken die we kennen van Fitbit, zoals de handige sensor die meerdere zaken kan meten. Het meten van je slaap, hartslag of stress is geen probleem. Alle zaken rondom je gezondheid kun je ook bijhouden in de (vernieuwde) Fitbit app.

Voor de veiligheid biedt de smartwatch ook de nodige opties. Zo kun je medische gegevens opslaan en in geval van nood snel je locatie delen met ingestelde contacten. Google kiest ervoor om de Pixel Watch 2 uit te brengen voor een bedrag van 349 dollar. Het horloge zal ook in Nederland uitgebracht worden.