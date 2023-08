Google Pixel Watch 2 specificaties verschijnen in het nieuws

Er is nieuws over de nieuwe Google Pixel Watch 2. De smartwatch van Google zal binnenkort verwacht worden. Dankzij een notering in de Google Play Console krijgen we veel details vast te weten.

Pixel Watch 2

De Google Pixel Watch 2 is het vervolg op de originele Pixel Watch, die in 2022 werd uitgebracht. Het slimme horloge is nu opgedoken in de Google Play Console, waardoor we meer te weten komen over de specificaties en releasedatum. Eerder zagen we de nieuwe wijzerplaten al.

De Pixel Watch 2 wordt aangedreven door de Snapdragon W5-soc, die een upgrade is ten opzichte van de Snapdragon Wear 4100+-soc in de originele Pixel Watch. Het horloge krijgt 2GB werkgeheugen en 32GB opslagruimte. Het scherm heeft een resolutie van 384 x 384 pixels en de accu heeft een capaciteit van 306mAh. Net als de Galaxy Watch 6 van Samsung zal het horloge voorzien zijn van Wear OS 4. Deze versie is nog verder verfijnd en voorzien van betere prestaties.

Google heeft nog niet officieel aangekondigd wanneer de Pixel Watch 2 zal worden uitgebracht, maar er wordt verwacht dat het horloge dit najaar zal verschijnen. De Pixel 8 en 8 Pro-smartphones worden ook dit najaar verwacht, dus het is mogelijk dat de Pixel Watch 2 op dezelfde datum zal worden uitgebracht.

De prijs van de Pixel Watch 2 is nog niet bekend, maar de eerste Pixel Watch kostte 349 dollar. De Pixel Watch 2 zal waarschijnlijk iets duurder zijn.