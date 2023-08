Pixel Watch 2: nieuwe kleurrijke watch faces uitgelekt

Google werkt aan een opvolger voor de eerste generatie Pixel Watch. Het nieuwe model zal de niet heel verrassende naam Pixel Watch 2 krijgen, en voorzien zijn van nieuwe watch faces, die nu zijn uitgelekt.

Watch faces voor Pixel Watch 2

De nieuwe Pixel Watch 2 zal niet alleen een nieuwe chipset krijgen en verbeterde hardware. Op softwaregebied krijgt het horloge ook verschillende verbeteringen. Dat zien we bijvoorbeeld terug in de watch faces die Google de Pixel Watch 2 zal meegeven. Deze zijn nu uitgelekt en gedeeld door de collega’s van Android Authority. De nieuwe horlogeplaten zullen onderverdeeld worden in de categorieën ‘Accessible’, ‘Arc’, ‘Bold Digital’ en ‘Analog Bold’. De nieuwe ontwerpen zijn in onderstaande foto’s te zien.

Benoemd wordt dat de nieuwe watch faces niet hun weg naar de huidige Pixel Watch 1 zullen vinden. De eigen smartwatch van Google wordt niet verkocht in Nederland. Het is niet bekend of het nieuwe model wel hierheen zal komen. Over de releasedatum van de Pixel Watch 2 is nog niets bekend, maar mogelijk is dat in de komende herfst.