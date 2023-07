Google Pixel Fold in duurzaamheidstest: hoe kwetsbaar is ‘ie?

JerryRigEverything heeft in een nieuwe video gekeken hoe goed de Pixel Fold tegen onheil van buitenaf kan. In een duurzaamheidstest wordt de nieuwe foldable onder handen genomen.

Pixel Fold in martelingsvideo

Een nieuwe video is geüpload door Zack van JerryRigEverything. Bekend is dat op zijn kanaal de telefoons en andere apparaten aan een flinke marteling worden onderworpen. Niet zelden eindigt het slecht voor het desbetreffende apparaat. Nu is het de beurt aan de Google Pixel Fold, de eerste foldable van de fabrikant.

De Google Pixel Fold krijgt allereerst de krastest. Tevens wordt gekeken hoe het zit met de vuurbestendigheid van het scherm en natuurlijk is er de buigtest. Wat blijkt; deze Pixel Fold is wel heel erg vouwbaar. Het scharnier zou volgens eerdere beweringen van Google het meest duurzaam zijn. Die doorstaat inderdaad de testen, alleen de rest van de behuizing doet dat niet. Eerder zagen we de Pixel 7a in de duurzaamheidstest.

De video van de marteling van de Pixel Fold kun je hieronder bekijken.