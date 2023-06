Pixel Feature Drop juni zit vol nieuwe functies: dit zijn ze

Google heeft een nieuwe grote update aangekondigd in de vorm van de Pixel Feature Drop. Voor de maand juni heeft Google verschillende nieuwe functies aangekondigd. Wat kunnen we verwachten?

Pixel Feature Drop voor juni

Met de Pixel Feature Drop kondigt Google een reeks nieuwe functies en verbeteringen aan voor de Pixel-devices. Dat is ook deze maand het geval, waarbij we de verbeteringen en nieuwe functies voor de maand juni tegenkomen. Welke verbeteringen heeft Google voor de Pixel-gebruikers in petto?

In ieder geval is duidelijk dat de verbeteringen uit de juni-update gebaseerd zijn op de stabiele versie van Android 13 QPR3. De changelog met de nieuwe functies hebben we hieronder voor je neergezet.

Een veiligheidscontrole starten via de opdracht “Hey, Google, voer een veiligheidscontrole uit”. In de Pixel Persoonlijke veiligheid-app kan realtime de locatie gedeeld worden met contacten in geval van nood. Ook kan het auto-ongelukken automatisch detecteren.

Macro-video-opnamemodus voor Pixel 7 Pro, voor het maken van macrovideo’s.

Start automatisch de fototimer door uw handpalm op te steken (Pixel 6 en nieuwer)

Filmische achtergrond voor de Pixel 6 en nieuwer.

Emoji Wallpapers en Cinematic wallpapers (Pixel 4a en nieuwer). Bij de emoji wallpapers kun je verschillende emoticons kiezen, bij de Cinematic Wallpaper worden er 3D effecten toegevoegd aan de achtergrond.

Exporteer transcripties van Recorder naar Google Docs, genereer videoclips met spreker-tags en zoek naar sprekers in opnames. (Pixel 6 en nieuwer)

Adaptief opladen met AI dat een lange oplaadsessie voorspelt op basis van je geschiedenis en je smartphone tot 100% oplaadt een uur voordat je verwacht dat je de stekker uit het stopcontact haalt.

“Aanpasbare waarschuwingsvibratie” voor Pixel 6a en 7a. Vermindert de intensiteit van trillingen wanneer het apparaat op een harde, vlakke ondergrond ligt.

Bijgewerkt configuratiescherm van je Google Home-apparaat

Find My Device, voor het terugvinden van je apparaat werkt nu beter wanneer het apparaat offline is.

Pixel Watch

Voor de Pixel Watch zijn er ook verbeteringen. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om notificaties in te stellen als je hartslag voor een langere tijd te hoog of te laag is. Verder kun je vanaf nu het zuurstofniveau van het bloed meten. Tot slot kun je automatisch de workouts pauzeren als je stopt, en wordt de activiteit weer hervat als je weer aan de slag gaat.