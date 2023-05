Google Pixel 7a aangekondigd: goedkopere keuze uit de Pixel-serie

Geheel volgens verwachting heeft Google vandaag de Pixel 7a aangekondigd. Als er één toestel de afgelopen tijd vaak in het nieuws is verschenen, is het wel die Pixel 7a. Nu kunnen we alle details met je delen.

Pixel 7a officieel

Na maanden van geruchten en lekken, was het zojuist tijd voor de aankondiging van de Google Pixel 7a. Dankzij de aankondiging van het nieuwe Pixel-toestel, kunnen we nu eindelijk alle definitieve gegevens over de smartphone met je delen. De Google Pixel 7a wordt gepositioneerd onder de Pixel 7 en de Pixel 7 Pro.

Aan boord van de Pixel 7a vinden we een 4400 mAh batterij, welke je met 20W weer op kunt laden. Je kunt er ook voor kiezen om de smartphone draadloos te laden. Voor het maken van foto’s kunnen we weer hoogwaardige plaatjes verwachten. De Pixel-telefoons staan namelijk doorgaans bekend om hun goede cameraprestaties. De Google Pixel 7a mag het doen met een dual-camera, bestaande uit een 64 megapixel hoofdcamera en een 13 megapixel groothoeklens. Aan de voorzijde is de smartphone uitgerust met een 13 megapixel front-camera.

Google heeft de Pixel 7a voorzien van een 6,1 inch Full-HD+ beeldscherm, dat een resolutie levert van 90Hz. De IP67-certificering van de behuizing zorgt ervoor dat de telefoon stof- en waterdicht is. De Pixel 7a wordt aangedreven door de Tensor G2 chipset van het merk. De telefoon verschilt niet qua updatebeleid. Google belooft drie jaar aan Android-updates (13, 14 en 15) en vijf jaar aan beveiligingsupdates.

De Google Pixel 7a is vanaf vandaag, 10 mei, verkrijgbaar in Nederland. De prijs van de smartphone komt uit op een bedrag van 509 euro.