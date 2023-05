Google Pixel 7a duikt op in hands-on video en teardown

Nog geen genoeg van de nieuwe Pixel 7a? Dan hebben we goed nieuws voor je. De telefoon is opgedoken in een hands-on video. Daarnaast krijgen we de binnenkant van de smartphone te zien in een teardown.

Pixel 7a in video’s

Er zijn nieuwe video’s online verschenen, waar de hoofdrol is weggelegd voor de Google Pixel 7a. De nieuwe smartphone van Google zal volgende week officieel aangekondigd worden, samen met de Pixel Fold waarvan we gisteren de officiële teaser kregen te zien van Google. De Pixel 7a wordt uitgebracht in de Pixel 7-serie, waarin we nu al de Pixel 7 en de Pixel 7 Pro zien. De smartphone zien we nu in een hands-on video. Daaruit komen interessante zaken naar voren.

De videomaker laat weten dat de schermranden van de Pixel 7a groter zijn dan die van de Pixel 6a. Het toestel beschikt over een 6,1 inch Full-HD+ 90Hz scherm, een Tensor G2 chipset, 8GB aan werkgeheugen en een 4300 mAh batterij die ook draadloos opgeladen kan worden. De camera’s in de Pixel 7a zouden erg goede foto’s maken. Met de selfie-cam kan daarbij ook in 4K gefilmd worden. De Cinematic- en Action-modus die wel op de duurdere Pixel 7-modellen zit, heeft zijn weg niet gevonden naar de Pixel 7a. De video die online is gezet, kun je hieronder bekijken.



Teardown

Er is ook een teardown-video van de Pixel 7a verschenen. Het is opvallend dat zo’n gedetailleerde video al vroegtijdig online is verschenen. Duidelijk wordt bijvoorbeeld dat om het scherm te vervangen, de Pixel 7a enkel aan de voorkant gedemonteerd hoeft te worden. Ook op andere vlakken zijn er daarin veel overeenkomsten met de Pixel 6a. Ben je benieuwd hoe de Pixel 7a er van binnen uitziet, dan kun je onderstaande video bekijken.

Op 10 mei is Google I/O. Dan zullen we alle details te weten komen, en houden we je natuurlijk op de hoogte.