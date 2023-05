‘Pixel 7a is laatste a-model in Pixel-reeks’

Er gaan nieuwe geruchten over de Pixel-modellen. Het nieuws gaat over de Pixel 8-modellen. Het lijkt erop dat er geen Pixel 8a onderweg is. Mogelijk is de Pixel 7a, het laatste Pixel-toestel dat uitgebracht wordt als a-model.

Het lijkt erop dat er geen Google Pixel 8a door het bedrijf wordt uitgebracht. Dit betekent dat de Pixel 7a, die op 11 mei aangekondigd wordt, de laatste telefoon is die onder het standaard model verschijnt. De informatie hierover is afkomstig van leaker Yogesh Brar, die vaker informatie uit de telecomwereld deelt. Het is een opvallend bericht. Google scoort namelijk goed met de a-modellen, bijvoorbeeld met de Pixel 6a, die ook officieel in ons land is uitgebracht.

De Google Pixel 8a zou dus niet uitgebracht worden door Google. Hoewel de Pixel 8-serie nog langer op zich zal laten wachten en het besluit nog alle kanten op kan gaan, is het wel een duidelijk signaal. Brar laat weten dat de reden zou liggen aan de prijzen van de Pixel-modellen. Met de specificaties en de prijsstijging van de Pixel 7a, is het volgens Brar zeker dat er geen Pixel 8a komt. Het gat wordt immers veel kleiner en de specificaties zitten dicht tegen elkaar. Volgens de bron blijft Google vasthouden aan het standaard en het Pro-model.

Pixel a series seems to be coming to an end. With the spec and price bump on the Pixel 7a, it is certain that there won’t be any 8a coming.

Google will likely stick with vanilla and Pro models alongside a foldable going forward. Something similar might happen with Samsung

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 1, 2023