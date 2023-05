Google bevestigt aankondiging nieuwe Pixel

Google heeft de bevestiging gegeven dat er op 11 mei een nieuwe Pixel aangekondigd gaat worden. Welke telefoon kunnen we verwachten en wat staat er te gebeuren?

Google Pixel aankondiging op 11 mei

Is het een verrassing? Nee, niet bepaald. Toch is er nu de bevestiging van Google. De fabrikant zal namelijk op 11 mei een nieuwe Pixel-smartphone aankondigen. Dit zal gebeuren tijdens ontwikkelaarsconferentie Google I/O dat op die datum gehouden wordt. In de afgelopen tijd is er al het nodige aan nieuws opgedoken over Google.

De foto in de teaser bevestigt in ieder geval de Pixel 7a, hoewel de naam niet genoemd wordt door Google. Daarnaast wijst alles erop dat de Google Pixel Fold, welke van de week nog uitgebreid opdook in het geruchtencircuit. De Pixel 7a wordt een meer betaalbaar toestel in de Pixel 7-serie, de Pixel Fold wordt de eerste vouwbare smartphone van het merk.

We verwachten nog meer aankondigingen. Zo zal er meer bekend worden gemaakt over Android 14. Tevens zal Google meer nieuws te vertellen hebben over verschillende van haar diensten. De Pixel 8-serie zullen we nog niet gaan zien, maar niet uitgesloten is dat Google ons een glimp zal laten zien van het nieuwe toestel. Ditzelfde geldt voor de Pixel tablet. Daarnaast gaan er geruchten over een AirTag concurrent van Google.

Op 11 mei zullen we alles te weten komen, en natuurlijk houdt DroidApp je op de hoogte!