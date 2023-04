Google Pixel Fold: groot lek deelt alle details

Groot nieuws over de nieuwe vouwbare smartphone van Google. De fabrikant komt binnenkort met de Google Pixel Fold en nu komen we dankzij een leak nog meer specificaties te weten.

Pixel Fold

In de afgelopen tijd hebben we al het één en ander over de nieuwe vouwbare Google Pixel Fold gehoord, nu is dat niet anders. De fabrikant komt in het nieuws met de telefoon, zien we nieuwe beelden en horen we de specificaties.



De informatie is afkomstig van Jon Prosser, een bron die bekend is in de telecomwereld. Hij doet een boekje open in een YouTube video, welke we hierboven voor je hebben geplaatst. We zullen een aantal zaken uitlichten.

Volgens de bron kunnen we volgende week de eerste teaser van Google zelf verwachten. De prijs lijkt te beginnen bij 1800 dollar voor de vouwbare Fold en mogelijk kunnen we daarbij een gratis set Pixel Buds of in sommige landen een Pixel Watch verwachten.

Eigenschappen

De Google Pixel Fold zal aangedreven worden door de Tensor G2 chipset van het bedrijf zelf, samen met 12GB aan werkgeheugen. Aan de voorkant verwachten we een 5,8 inch OLED-scherm met Full-HD+ resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. Opengeklapt verschijnt er een 7,6 inch OLED-paneel. Deze biedt een resolutie van 2208 x 1840 pixels en heeft eveneens de 120Hz verversingssnelheid.

Met een dikte van 25 millimeter en een gewicht van 283 gram is het toestel vrij flink qua gewicht en omvang. De hoofdcamera telt 48 megapixel (f/1.7) en wordt bijgestaan door een 10,8 megapixel groothoek en 10,8 megapixel telelens. Er is optische beeldstabilisatie (OIS), 5x optische zoom en 20x Super Res Zoom. Er zou ook een 10 megapixel selfie-lens aanwezig zijn.

Met nog een paar weken te gaan tot de aankondiging, hebben we al een compleet beeld van de nieuwe Pixel Fold. We verwachten in mei, tijdens Google I/O ook de nieuwe Pixel 7a en mogelijk de eigen tablet uit de Pixel-lijn. DroidApp zal je op de hoogte houden.