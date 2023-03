Pixel 8: nu ook van dit toestel renders online verschenen

Nadat we gisteren al hadden bericht over de renders van de Pixel 8 Pro, is het nu de beurt aan de volgende telefoon van Google. Dankzij nieuwe informatie krijgen we de nieuwe Pixel 8 in renders te zien. Zijn er verrassingen?

Pixel 8 renders

Gisterenavond verscheen ons artikel met de Pixel 8 Pro renders. Vandaag is het de beurt aan de andere smartphone uit de 8-serie; de Pixel 8. We zien in renders, die zijn gemaakt door OnLeaks, een smartphone die veel doet denken aan de huidige Pixel 7. De smartphone zien we niet alleen in beeld, we krijgen ook al enkele specificaties te weten van het toestel. Zo is duidelijk dat de afmetingen uitkomen op 150,5 x 70,8 x 8,9 millimeter. Inclusief de cameramodule komt de dikte uit op 12 millimeter. Met dit formaat is hij duidelijk kleiner dan de Pixel 7, die de afmetingen 155,6 x 73,2 x 8,7 millimeter heeft.

Doordat er antenne-strips zichtbaar zijn in het frame, wordt verwacht dat de telefoon uitgebracht wordt met een metalen behuizing. De smartphone krijgt aan de achterkant een dual-camera. Dit zijn vermoedelijk weer een hoofdlens en een groothoeklens. Nog steeds geen telelens of een extra lens dus voor de Pixel 8. We verwachten meer informatie over de smartphone in de komende tijd. De aankondiging staat gepland voor Google I/O, dat op 10 mei wordt gehouden. Vanmorgen schreven we al dat we in juni de nieuwe Pixel Fold en Pixel 7a in de winkels kunnen verwachten.