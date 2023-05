Google deelt overduidelijke teaser voor Pixel Fold

Na weken, zij het niet maanden van geruchten, heeft Google een officiële teaser gedeeld van de eerste vouwbare smartphone van het bedrijf. We zien de Pixel Fold in volle glorie.

Pixel Fold in volle glorie

Al maanden kunnen we niet om de Pixel Fold heen. De eerste vouwbare smartphone van het bedrijf domineert het nieuws volop. Dat is nu niet anders, en wel met een belangrijk detail. Google deelt namelijk een teaser van het nieuwe toestel. De Pixel Fold zien we in de acht seconden durende video van alle kanten. Het heeft nogal een tijd geduurd totdat we vanuit Google er iets over hebben vernomen.

We weten al dat Google de Pixel 7a aankondigt tijdens Google I/O. Nu komt daar dus definitief de Pixel Fold bij. Dit alles gaat gebeuren op 10 mei. We zien in de teaser de Pixel Fold in volle glorie, waarbij duidelijk wordt dat het toestel eenzelfde ontwerp heeft als de Samsung Galaxy Z Fold 4. Verder lijkt de achterkant op de modellen uit de 7-serie. Over een weekje zullen we alle details te weten komen. DroidApp zal je op de hoogte houden!