‘Google gaat Google Maps tijdlijn dieper integreren in Android’

De tijdlijn in Google Maps is een handige toevoeging op je smartphone, om te zien waar je bent geweest. De functie wordt dieper geïntegreerd in Android.

Tijdlijn in Android

Met Google Maps tijdlijn kun je precies zien waar je was, op welk moment. Deze tijdlijn kun je uitschakelen, maar ingeschakeld krijg je alle informatie makkelijk voorgeschoteld. Het lijkt erop dat de tijdlijn-functie een functie krijgt binnen het Android-systeem zelf.

Via een omweg is het iemand gelukt om een extra instellingenscherm te activeren van Google Play Services. Hieruit blijkt, dat Google voorbereidingen treft om de tijdlijn te integreren in Android. Deze opties zijn terug te vinden onder de Locatieservices. Hier vind je de opties om de tijdlijn te bekijken, de tijdlijngegevens te exporteren als .json back-up, de tijdlijn te verwijderen of om een gecodeerde back-up te maken om deze te exporteren naar een ander apparaat.

Het is niet helemaal duidelijk of deze tijdlijn gelijk is aan die van de Google Maps tijdlijn, of dat het hier toch los van staat. Mogelijk heeft dit meer betrekking op privacy-instellingen en dat mogelijk de tijdlijn offline op de telefoon opgeslagen wordt, zonder dat de tijdlijn gesynchroniseerd wordt met de Google-servers.

Het is op dit moment niet bekend wanneer de verbeteringen worden uitgerold naar iedere gebruiker.