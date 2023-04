Google introduceert automatische update meldingen voor Android

Google heeft een nieuwe functie voor Android-gebruikers geïntroduceerd genaamd “Automatische Update Prompts”. Deze functie heeft als doel het voor gebruikers gemakkelijker te maken om hun apps up-to-date te houden zonder dat er handmatig op updates gecontroleerd hoeft te worden.

Google laat je updaten

Google komt met update-meldingen voor je smartphone of tablet voor Android-apps. De nieuwe functie zal gebruikers automatisch vragen om hun apps bij te werken wanneer er een nieuwe versie beschikbaar is. Dit gebeurt via een melding die op het scherm van de gebruiker verschijnt, waarbij ze ervoor kunnen kiezen om deze te negeren of de app direct bij te werken.

Volgens Google is deze nieuwe functie ontworpen om het probleem van crashende apps aan te pakken, die een beveiligingsrisico voor gebruikers kunnen vormen. Crashende apps zouden door de ontwikkelaar al aangepakt kunnen zijn, en op deze manier krijg je de meest accurate versie terug. Google kijkt hierbij naar verschillende achtergrondzaken

Google heeft aangegeven dat de nieuwe functie geleidelijk aan naar Android-gebruikers zal worden uitgerold in de komende weken. Gebruikers moeten de nieuwste versie van de Google Play Store geïnstalleerd hebben om van de nieuwe functie gebruik te kunnen maken. Deze versie zal op de achtergrond geïnstalleerd worden, waardoor je ook hiernaar geen omkijken hoeft te hebben. De functie werkt op Android 7.0 Nougat en hoger.