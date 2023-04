Android Update Bulletin week 16: deze toestellen kregen updates

Een nieuwe zondag, een nieuw overzicht op DroidApp. Het is ons wekelijkse Android Update Bulletin. Welke toestellen werden in de afgelopen week bijgewerkt?

Android updates in week 16

We zijn aangekomen bij week 16 van 2023 om op terug te blikken. In de afgelopen zeven dagen werden weer de nodige updates uitgerold, en zoals je van ons gewend bent, zetten we die weer mooi op een rijtje.

Heb je ook een update ontvangen, dan horen we het heel graag. Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie apenstaartje DroidApp.nl. Dan kunnen wij hem meenemen in de berichtgeving!

Fairphone

Fairphone 3: Android 13

Fairphone 3+: Android 13

Nokia

Nokia 5.4: beveiligingsupdate maart

Nokia G20: Android 13

Samsung