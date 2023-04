Android 14 Beta 1 uitgebracht: wat is er nieuw?

Google heeft de eerste bètaversie uitgebracht van Android 14. In Beta 1 zien we een aantal nieuwe functies en verbeteringen, en krijgen we een eerste idee van wat we van Android 14 kunnen verwachten. Later dit jaar komt de definitieve versie beschikbaar.

Android 14 Beta 1

Wil je aan de slag met Android 14, dan kun je vanaf vandaag een serieuze poging wagen. Na verschillende Developer Preview-versies is nu de eerste Beta uitgebracht. Deze zijn doorgaans een stuk stabieler dan de eerdere testversies. De nieuwe bèta is er niet direct voor iedere smartphone; iedereen met een Pixel-telefoon kan de nieuwe build gebruiken. Hiervoor dien je wel te beschikken over een Pixel 4a 5G of nieuwer.

Grote veranderingen in vergelijking met Android 13 zijn er niet echt. Wel zien we bijvoorbeeld een nieuwe animatie voor de teruggebaren. Hierbij is de veegopdracht voor een stap terug, voorzien van een pictogram dat prominenter in beeld staat. Verder zijn verbeteringen doorgevoerd in het delen-venster. Wanneer je iets deelt, worden eerst de apps getoond die je het vaakst gebruikt. Tevens kunnen ontwikkelaars hier verder mee aan de slag, waardoor het delen van iets uit een app sneller en beter moet worden. Een voorbeeld hiervan is een aangepaste actie voor in de galerij, waarbij je bij het delen van een foto direct een album of een link kunt maken.

Foto via Androidpolice

Google belooft met Android 14 ook meer grafische mogelijkheden en verdere verbeterde privacy-instellingen. Denk aan de zichtbaarheid van persoonlijke gegevens of wachtwoorden. Tevens moet Android 14 een betere bescherming bieden tegen zogenaamde kritieke acties, zoals geld overmaken en afrekenen in een winkel-app. Hoe dit precies eruit gaat zien is niet helemaal duidelijk.

In mei zal van Android 14 een tweede bèta uitgebracht worden. In juni en tweemaal in juli komt eveneens een nieuwe bètaversie beschikbaar. In de weken erna kunnen we de definitieve versie van Android 14 verwachten.