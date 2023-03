Android 14 Developer Preview 2 vrijgegeven: nog meer nieuwe functies

Google heeft een nieuwe testversie vrijgegeven van Android 14. Met de nieuwe Android 14 Developer Preview 2 zien we dat Google nog meer nieuwe functies en verbeteringen heeft doorgevoerd in de nieuwe Android-versie.

Android 14 Developer Preview 2

Een nieuwe versie van Android 14 is uitgebracht door Google. Vorige maand heeft Google de eerste versie van Android 14 vrijgegeven, waarin we hier een overzicht hebben met de nieuwe functies. Met de tweede testversie die nu is verschenen, zien we dat Google nog meer verbeteringen heeft doorgevoerd. Wat is er precies aangepast?

Google heeft in Android 14 DP2 een aanpassing doorgevoerd in de fotokiezer, ofwel de Photo Picker. Wanneer je de fotokiezer wilt gebruiken in een applicatie, krijg je als gebruiker een melding om een app wel, niet of gedeeltelijk toegang te geven tot je mediabibliotheek. Het is een functie die we al veel langer bij Apple zien, maar in Android was dit nog niet mogelijk. Ook heeft Google andere verbeteringen en optimalisaties klaargezet voor de beveiliging en privacy.

Android 14 krijgt met DP2 ook verbeterde systeemprestaties, waarbij specifiek verbeteringen doorgevoerd zijn in het geheugenbeheer en de meldingen. Hierbij zou ook gewerkt zijn aan een langere levensduur van de batterij, door bijvoorbeeld te werken aan API-restricties. Volgens Google krijgen we ook minder niet-verwijderbare meldingen te zien, omdat deze wel weggeveegd kunnen worden. Een handige toevoeging is de aanwezigheid van regionale voorkeuren. Waar we met de komst van Android 13 per app de taal in kunnen stellen, is het in Android 14 mogelijk om ook andere zaken gebaseerd op de regio verder aan te passen. Denk aan eenheden voor de temperatuur, eerste dag van de week en andere instellingen. Handig wellicht ook voor als je in het buitenland verblijft.

Tevens hoef je nooit meer een notificatie te missen. Je kunt twee nieuwe instellingen kiezen. Zo kan je instellen dat de flitser van de telefoon kort knippert bij een nieuwe melding. Tevens kun je ook kiezen voor een overlay, waarbij er softwarematig een extra laag over het scherm gelegd wordt, die kleurrijk oplicht bij een nieuwe notificatie.

Ook op het gebied van wallpapers is er het één en ander verandert. Je kunt in Material You bijvoorbeeld aan de slag met monochrome kleuren, en nieuw is de Emoji Wallpaper. Hierover schrijft XDA. Je kunt hierbij zelf de emoji’s kiezen.

Uitrol

Google heeft Android 14 vrijgegeven voor de Pixel-devices. Het wordt afgeraden om de Developer Preview-versies te gebruiken voor dagelijks gebruik. Dit omdat deze versies doorgaans nog niet stabiel genoeg zijn en er nog bugs in kunnen zitten. Wil je met je Pixel aan de slag, dan kun je hier de OTA Images vinden en kun je hier aan de slag met de Factory Images.