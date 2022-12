‘Android 14 gaat al je fitnessgegevens verzamelen op één plek’

Het lijkt erop dat Android 14 voorzien gaat worden van een handige toevoeging. Gebruikers krijgen in de nieuwe versie vermoedelijk handig toegang tot hun fitnessgegevens. Deze wordt namelijk gebundeld in één overzicht, een welkome verbetering.

Android 14 verzamelt je fitnessgegevens

Wanneer je verschillende apps gebruikt voor het bijhouden van je bewegingsactiviteiten, kan het een klus zijn om deze data te bundelen in één app. We schreven onlangs over de Health Sync app die dit klusje voor je klaart, maar Google zou bezig zijn met een nieuwe functie in Android 14. Deze functie moet de fitnessgegevens uit verschillende applicaties en diensten bundelen, en verzamelen op één plek. Hiervoor zou Google gebruik willen maken van het eerder gepresenteerde Health Connect. Hiermee kunnen nu al bepaalde fitness-apps met elkaar gesynchroniseerd worden, al is het aanbod nogal beperkt.

Het programma moet dienen als versleuteld en offline tussenstuk dat de gegevens van de apps verzamelt. Je kunt bijvoorbeeld je fietsprestaties uit de ene app verzamelen, en bundelen met gegevens van je smartwatch in één overzicht. In de eerste Android 13 QPR2 Beta 1 zitten de eerste aanwijzingen al voor de aanwezigheid van uitbreidingen van Health Connect, wat het vermoeden doet bevestigen dat Google de functionaliteit toevoegt aan Android 14.

We verwachten in de toekomst nog wel meer informatie hierover, maar dit kan zeker een functie zijn die van toegevoegde waarde is voor veel gebruikers.