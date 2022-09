Android 14 krijgt mogelijkheid om verbinding te maken met satellieten

Verbinding maken met je telefoon en een satelliet, dat gaat niet zomaar. Nu werkt Google aan een mogelijkheid om dit toch mogelijk te maken op Android. Hiervoor werkt het bedrijf samen met verschillende partijen. De functionaliteit moet in Android 14 beschikbaar komen.

Satellietverbinding in Android 14

Android 13 is nog amper uitgerold of de eerste berichten over Android 14 komen binnen. Google heeft bevestigd dat het werkt aan een optie waarmee je met een Android-toestel verbinding kunt maken met satellieten. Hiervoor wordt samengewerkt met verschillende partners, al wordt hier verder niet te diep op ingegaan. Wel wordt expliciet Android 14 genoemd als waar de functie in beschikbaar moet zijn.

Het nieuws volgt op het nieuws dat T-Mobile (in de VS) en SpaceX samen gaan werken, en chat- en sms-diensten aan gaan bieden op plekken zonder mobiele dekking. Satellieten van SpaceX krijgen grote antennes die gebruikmaken van T-Mobile frequenties. Nu heb je nog een speciale, dure satelliettelefoon hiervoor nodig. Overigens is de verbinding op deze manier nog altijd erg traag.

In een later stadium moet het mogelijk worden om ook te bellen en om mobiel internet te gebruiken via een satellietverbinding op je smartphone. De ambitie is om met meer providers in meer landen samen te werken, en om samenwerkingen aan te gaan met verschillende andere partijen zoals berichten-apps als WhatsApp. Apple wil volgens de geruchten haar nieuwe iPhone 14-modellen voorzien van een SOS-functie welke uitgezonden wordt via satellieten.