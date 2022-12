Android 13 QPR2 Beta 1 verschenen: deze verbeteringen zijn doorgevoerd

Google blijft druk met het uitrollen van updates. Vorige week verscheen de Pixel Drop van december, nu maken we kennis met de Android 13 QPR2 Beta 1. Hierbij wordt duidelijk dat Google de nodige verbeteringen voor Android heeft doorgevoerd.

Android 13 QPR2 Beta 1

Android 13 wordt door fabrikanten druk uitgerold. De nodige toestellen zijn al voorzien van de update, of de update ligt in het verschiet. In de tussentijd zit Google niet stil en worden er steeds nieuwe verbeteringen doorgevoerd om Android 13 te verbeteren.

Vorige week verscheen al de Pixel Drop van december, samen met beveiligingsupdate december voor Android. Nu is het tijd voor een volgende update waarbij verschillende verbeteringen worden doorgevoerd voor Android 13. Elke Pixel-telefoon vanaf de Pixel 4a komt in aanmerking voor de update, als eerst dus als bètaversie. Heb je je -eerder- aangemeld voor het bètaprogramma, dan krijg je de update vanaf nu aangeboden.

De nieuwe verbeteringen die Google heeft doorgevoerd in Android 13 QPR2 Beta 1 hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Changelog

Android Platform

The list of Recent apps sometimes becomes unresponsive if the screen orientation is changed while the list is open.

In some cases when entering and exiting Picture-in-picture (PiP) mode from an app after changing the screen orientation, the system Settings app crashes with a “Settings keeps stopping” message and then the system Settings app can’t be opened.

An issue with the System UI can sometimes cause the Home screen to become unresponsive.

Google Apps