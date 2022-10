Nieuwe versie Android 13 brengt statistieken batterijgezondheid, zoals bij Apple

In Android 13 zitten een aantal nieuwe eigenschappen. Eén van de nieuwe opties is bijvoorbeeld het scherm om de gezondheid van de batterij te checken, iets wat we reeds kennen van de Apple iPhone. Daar wordt het aangegeven middels een percentage.

Android 13 batterijgezondheid

In de nieuwe versie van Android, Android 13, zal een nieuwe batterij-optie te vinden zijn. Gebruikers kunnen de gezondheid van de batterij raadplegen. Dit wordt duidelijk uit nieuwe screenshots die zijn gedeeld door de collega’s van 9to5Google. De nieuwe functie zit op dit moment in een bètaversie en wordt later verwacht in de definitieve versie van Android 13, QPR1. De functie lijkt als eerst naar de Pixel te komen. Onbekend is of alle Android-toestellen deze feature krijgen, of dat dit pas bijvoorbeeld met Android 14 komt.

De gezondheid van de batterij kan weergegeven worden in het accu-overzicht. We kennen dit al van Apple dat de gezondheid aangeeft bij de iPhone in procenten. Je krijgt ook tips voor het onderhouden van de batterij.