Samsung: 11 smartphones worden dit jaar nog geüpdatet naar Android 13

Samsung zou volgens de nieuwste berichten nog dit jaar, elf toestellen willen updaten naar Android 13. Hierbij zitten ook een aantal verrassingen.

Galaxy’s krijgen Android 13

OnePlus heeft als eerste fabrikant het startschot gegeven om als eerst, een niet-Pixel toestel te updaten naar Android 13. Het was de OnePlus 10 Pro die deze update als eerst ‘in ontvangst’ mocht nemen. Verschillende fabrikanten zullen volgen, zo moge duidelijk zijn, en daar hoort ook Samsung bij.

De collega’s van Sammobile hebben nu nieuws over de update naar Android 13 bij Samsung. Volgens hen zou Samsung van plan zijn om elf toestellen nog dit jaar te updaten naar Android 13. Deze nieuwe Android-versie zal in de update gecombineerd worden met One UI 5.0.

Het zou specifiek gaan om verschillende toestellen die voor de hand liggen; de S22-serie en S21-serie. Dit zijn de Galaxy S22 Ultra, S22+ en de S22, samen met de Samsung Galaxy S21, de S21+ en de S21 Ultra. Verder worden de Galaxy Z Flip 4, Fold 4, Flip 3 en Fold 3 genoemd. De Galaxy S21 FE lijkt nog niet genoemd te worden voor eind dit jaar. Het meest opvallende model dat dit jaar de update naar Android 13 kan verwachten is de Samsung Galaxy A53, iets wat dan weer best opvallend is.

Andere modellen zullen eveneens bijgewerkt worden met Android 13. Een overzicht hiervan hebben we gedeeld in het Android 13 Update Overzicht. Dit zal echter niet meer dit jaar zijn, zo blijkt uit deze berichten.

Samsung Galaxy S22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 774,00 euro

Samsung Galaxy S22+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 960,00 euro