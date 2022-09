‘Samsung komt met smartphone zonder fysieke knoppen’

Samsung heeft het plan om een smartphone op de markt te brengen, zonder fysieke knoppen. Dit beweert althans een bron. De software zou hier al wel mee overweg moeten kunnen, maar de hardware zal nog even op zich laten wachten.

Samsung zonder fysieke toetsen

Volgens nieuwe geruchten is Samsung van plan om een smartphone te ontwikkelen, zonder fysieke toetsen. Dit betekent dat de telefoon niet is voorzien van fysieke knoppen zoals de volumetoetsen en de power-button. In plaats daarvan worden deze functies overgenomen door het touchscreen en zou Samsung gebruik maken van speciale touch-sensoren.

De kans dat dit aanwezig is op de Galaxy S23-serie lijkt vrijwel uitgesloten. Volgens de geruchtenverspreider zou de Koreaanse fabrikant pas vanaf 2025 van plan zijn om deze veranderingen door te voeren. Dit betekent dat we deze terug zouden gaan zien bij de Galaxy S25, en dat is nog een eind weg. De kans dat Samsung toch bepaalde keuzes heroverweegt of anders aanpakt is erg groot, dus deze informatie moet wel met een korreltje zout genomen worden.

Toch is Samsung niet uniek met deze manier van bedienen. LG diende eerder al een patent in voor een smartphone zonder fysieke toetsen, en Vivo kwam eerder met een concept-smartphone. Tevens had Huawei de Mate 30 Pro, welke het volume enkel kon regelen via het touchscreen en dus niet via toetsen.