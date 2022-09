Samsung voegt 29 extra fixes toe aan beveiligingsupdate september

Een nieuwe beveiligingsupdate werd eerder deze maand door Google vrijgegeven en inmiddels zijn er al verschillende fabrikanten mee bezig. Samsung ook, en zij maken bekend dat er 29 eigen patches zijn toegevoegd aan de update.

Samsung’s eigen september patch

Voor verschillende modellen van Samsung, is de fabrikant reeds begonnen met het updaten van de toestellen naar de september-patch. In de komende weken zullen zeker meer toestellen volgen. De fabrikant deelt nu ook zelf wat informatie over welke aanpassingen en kwetsbaarheden Samsung zelf aan de beveiligingsupdate van september heeft toegevoegd. Bij de september-patch heeft Google zelf al 51 kwetsbaarheden en zwakke plekken aangepakt, Samsung zelf voegt hier nu 29 eigen patches aan toe, zo wordt duidelijk.

We zien vanuit Samsung een aantal fixes voor verschillende onderdelen. Een groot aantal patches zijn voor de tekstherkenningsfunctie op je Galaxy. Daarin zijn tien verbeteringen doorgevoerd. Tevens zien we dat Samsung een lek in de foto- en video-editor heeft doorgevoerd en dat er een zwakke plek is opgelost in de One UI launcher, met betrekking tot de rechten.

De beveiligingsupdate van september zal in de komende weken beschikbaar komen voor veel toestellen van Samsung. Krijg je de update binnen, stuur ons dan een mailtje met een screenshot, zodat we ermee aan de slag kunnen, alvast bedankt!

