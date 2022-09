Samsung maakt multitasking beter met Android 12L voor Galaxy Tab S8-serie

De Samsung Galaxy Tab S8-serie modellen worden bijgewerkt met een nieuwe update. Gebruikers krijgen de Android 12L update aangeboden, welke vooral het gebruik van multitasking moet verbeteren.

Android 12L voor Tab S8-serie

Speciaal voor tablets en vouwbare smartphones heeft Google een aangepaste versie van Android 12 in het leven geroepen. Eerder werd namelijk Android 12L aangekondigd. Deze update wordt vanaf nu uitgerold voor de Samsung Galaxy Tab S8-serie. De update wordt gelijk gecombineerd met een nieuwe versie van de eigen skin; One UI 4.1.1. Uiteraard zijn er verschillende nieuwe functies en verbeteringen klaargezet voor de Galaxy Tab S8, Tab S8+ en de Tab S8 Ultra.

De grootste verbeteringen zien we terug bij de multitasking. Met een nieuw gebaar kun je met twee vingers schakelen tussen weergaven op gesplitst en volledig scherm. Verder kun je nu tekstherkenning activeren in afbeeldingen, zijn er meer stickers in het Samsung Toetsenbord en kun je voor ieder contact een andere achtergrond instellen voor tijdens het bellen. Samsung voorziet de One UI 4.1.1 update ook van andere verbeteringen; de Mijn Bestanden-app krijgt een zoekfunctie waarmee je door bestanden kunt zoeken en deze bevat ook nieuwe filteracties. De Samsung Internet browser krijgt ook optimalisaties en het handigste; de taakbalk blijft onderin beeld zichtbaar.

Samsung laat weten dat de Galaxy Tab S8-serie in Zuid-Korea en Europa bijgewerkt zal worden met de update. De uitrol is inmiddels gestart.