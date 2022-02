Samsung presenteert nieuwe Galaxy Tab S8, S8+ en S8 Ultra tablets

Naast de nieuwe Samsung Galaxy S22-serie heeft Samsung nog meer gepresenteerd. Het is de nieuwe Samsung Galaxy Tab S8-serie, bestaande uit drie nieuwe tablets.

Galaxy Tab S8-serie

Samsung heeft op haar Unpacked evenement een nieuwe reeks tablets gepresenteerd, de Tab S8-serie. De nieuwe tablets hebben elk hun eigen specialiteiten, waarbij het grootste verschil in de beeldschermgrootte zit. We zagen eerder vandaag al de Samsung Galaxy S22 serie.

Gelijkenissen zijn er ook. Zo is de tabletserie voorzien van de Snapdragon 8 Gen 1 chipset van Qualcomm, is er Android 12 en de One UI skin. De tablets krijgen een dual-camera aan de achterkant met een 13MP en 6MP lens. De tablets verschijnen niet alleen als WiFi-versie, maar ook met 4G/5G. Daarbij bieden ze quad-stereo speakers, maximaal 45W opladen en de S Pen. Deze S Pen krijgt zijn voeding middels de metalen rand naast de camera aan de achterkant.

Samsung heeft de Tab S8-serie van verschillende handige functies voorzien. Zo kun je deze direct koppelen met je Galaxy-toestel, waarmee je nog meer uit je twee apparaten haalt. Het is bijvoorbeeld mogelijk om gebruik te maken van Screen and Face dual recording, waarbij je direct iets op het scherm aan iemand anders kunt laten zien, en hij/zij ook jouzelf te zien krijgt.

Nieuwe functies zijn verder de mogelijkheid om in S Notes een audio-opname te maken bij een specifieke notitie. Verder kun je met LumaFusion (dat in de eerste helft van dit jaar beschikbaar komt), de 4K-video’s die je hebt gemaakt op je Galaxy, direct bewerken op je tablet. Met Clip Studio Paint kun je de S22 Ultra (of S21 Ultra, of ander S Pen-apparaat) gebruiken om bijvoorbeeld de colorpicker te openen, terwijl je op je tablet het volledige scherm tot je beschikking hebt.

Verder zijn er drie microfoons voor de beste kwaliteit en is er de verbeterde camera met autoframe die bijvoorbeeld automatisch uit kan zoomen als er iemand bij komt in een fysieke vergadering. Dankzij de aanwezigheid van One UI 4.1 kun je het scherm in maximaal drie schermen openen.

De specificaties van de verschillende modellen zetten we op een rij.

Samsung Galaxy Tab S8

Het instapmodel is de Samsung Galaxy Tab S8, waarbij er een 11,0 inch scherm aanwezig is. Deze levert een resolutie van 2560 x 1600 pixels. Het is een TFT-scherm waarin een 12 megapixel front-camera is geplaatst. De vingerafdrukscanner is aan de zijkant geplaatst, waar deze bij de rest in het scherm zit verwerkt. We zien verder 8000 mAh accu terug bij de Samsung Galaxy Tab S8.

Samsung Galaxy Tab S8+

Een opstapje in deze serie is de Samsung Galaxy Tab S8+. Deze tablet heeft een 12,4 inch Super AMOLED-scherm met een resolutie van 2800 x 1752 pixels. De tablet krijgt dezelfde front-camera, maar wel een in-display vingerafdrukscanner en een 10.090 mAh batterij.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Het meest uitgebreide, en tevens grootste toestel is de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. We zien hier een flink 14,6 inch Super AMOLED-scherm met een resolutie van 2960 x 1848 pixels. Net zoals de twee andere modellen biedt het scherm een verversingssnelheid van 120Hz. Je krijgt de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra met een front-camera die twee lenzen krijgt; 12MP en 12MP groothoek. Verder is er een 11.200 mAh accu aanwezig op het apparaat, alle drie de tablets kunnen met 45W opgeladen worden; een lader wordt niet meegeleverd. Ondanks het enorme formaat is de tablet wel voorzien van een lichtgewicht aluminium behuizing.

Prijzen en verkrijgbaarheid

Samsung heeft de Galaxy Tab S8-serie vanaf 25 februari in de winkels liggen. Je kunt hem vanaf nu al pre-orderen. Bij het plaatsen van een pre-order krijg je tijdelijk gratis de Book Cover Keyboard gratis. Je kunt terecht bij Samsung, Bol.com, Coolblue en MediaMarkt.

De prijzen hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet. Kies je voor de 5G-versie, dan komt er 150 euro bovenop de prijs. In alle gevallen is het mogelijk om het geheugen van de tablet uit te breiden met een microSD-geheugenkaart.

Samsung Galaxy Tab S8

8GB + 128GB – €749

8GB + 256GB – €799

Samsung Galaxy Tab S8+

8GB + 128GB – €949

8GB + 256GB – €999

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra