Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: specificaties van nieuwe tabblad uitgelekt

Samsung komt binnenkort met de S8-serie van haar Galaxy tablet-reeks. Nieuws is er nu over de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, nadat we eerder al het één en ander voorbij hoorden en zagen komen over de Galaxy Tab S8. Wat weten we over het nieuwe model?

Galaxy Tab S8 Ultra in het nieuws

De Samsung Galaxy Tab S8 Ultra komt voorbij in het nieuws. De informatie gaat over de nieuwe tablet van Samsung en deze wordt waarschijnlijk volgend jaar aangekondigd door het bedrijf. De naam Ultra doet vermoeden dat dit een krachtige tablet wordt, en gezien de uitgelekte details is dat ook zeker het geval.

Uit de nu opgedoken informatie, komt naar voren dat de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra beschikt over een 14,6 inch beeldscherm met een WQXGA+ scherm en dunne schermranden van slechts 6,3 millimeter. Samsung zou bij dit model gekozen hebben voor de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1 chipset van Qualcomm en drie keuzes voor het werkgeheugen. Dit zou uitkomen op 8, 12 of 16GB. Daarbij is er een opslagruimte van 128, 256 of 512GB. Ondanks de krachtige hardware zou de dikte van de tablet uitkomen op slechts 5,5 millimeter.

De Samsung Galaxy Tab S8 Ultra komt op de markt met 5G, waar we tot nu toe eigenlijk alleen tablets zien met 4G. De accucapaciteit zou uitkomen op een riante 11.200 mAh, welke met 45W snel opgeladen kan worden. Aan de voorzijde zijn er twee 12MP lenzen te vinden, waarvan er eentje is uitgerust met een groothoek. Achterop krijgt de tablet ook twee camera’s; een 13 megapixel lens en een 6 megapixel groothoeklens. De S Pen ondersteuning maakt het mogelijk om deze aan de achterkant te bevestigen dankzij de magnetische bevestiging.

Samsung geeft het apparaat direct Android 12 mee, samen met de One UI skin. Deze krijgt gelijk een extra functie; een Extra Dim-modus waarmee de kans op vermoeide ogen verder verminderd moet worden. De tablet wordt mogelijk in januari verwacht tijdens de CES in Las Vegas. Naast de Galaxy Tab S8 Ultra zouden ook de Galaxy Tab S8 en de Galaxy Tab S8 Plus aangekondigd moeten worden.