Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) aangekondigd: een nieuwe dunne tablet

De tabletmarkt is door sommige merken in de vergetelheid geraakt, maar Samsung besteed er graag nog wat tijd en aandacht aan. Het is tijd voor een nieuw model van de Koreaanse fabrikant; de Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021). Wat heeft deze tablet te bieden?

Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

Op de valreep voor het nieuwe jaar komt Samsung dit jaar nog met een nieuwe tablet op de markt. Het is de Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021), welke, zoals de naam al aangeeft, op de markt komt met een 10,5 inch scherm. Deze levert een resolutie van 1920 x 1200 pixels en een beeldverhouding van 16:10.

Voor de beste geluidskwaliteit heeft Samsung de tablet uitgerust met vier Dolby Atmos-speakers. De tablet wordt geleverd met een octa-core chipset, welke bijgestaan wordt door tenminste 3GB aan werkgeheugen en minimaal 32GB aan opslagruimte. Er is ruimte voor een geheugenkaart. De chipset wordt niet expliciet vernoemd, maar volgens onofficiële berichten gaat het om de UniSoc Tiger T618 chipset. Voor het maken van foto’s is er een 5 megapiel camera voorop, en een 8 megapixel camera aan de achterzijde van de dunne tablet. Want dun is de tablet zeker. De dikte van het apparaat komt uit op 6,9 millimeter.

De Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) wordt geleverd met Android 11 met de One UI skin. Er is ondersteuning voor de Drag en Split-functie die het multitasken makkelijker maakt, zoals bij eerdere Samsung-apparaten. Naast een WiFi-versie komt er ook een 4G-versie van de tablet op de markt. Beiden hebben ondersteuning voor 5GHz WiFi en hebben een 7040 mAh accu. Opladen gaat met 15W, maar in de box zit een lader met slechts een kracht van 7,75W.

Samsung brengt de tablet vanaf eind december uit voor een bedrag van 229 euro. Je kunt kiezen uit de kleuren grijs, zilver en pink gold. Samsung geeft je ook toegang tot Samsung TV Plus, een platform met toegang tot 200 gratis zenders en live on-demand entertainment.