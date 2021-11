De vergeten tablet: BlackBerry PlayBook uit 2011

Niet alleen smartphones en mobiele telefoons komen weer terug in het collectieve geheugen met onze rubriek ‘De vergeten telefoon’ en ‘De vergeten smartphone’. We halen er nu een tablet bij. Ken jij de BlackBerry PlayBook nog?

BlackBerry PlayBook

Moederbedrijf Research in Motion bracht in 2011 een eigen tablet uit; de BlackBerry PlayBook. Het was een bijzondere tablet, waarbij de focus lag op de zakelijke gebruiker. Deze tablet was voorzien van een 7,0 inch touchscreen met vrij flinke schermranden en een gedeeltelijk rubberen behuizing. Het TFT-scherm toont een resolutie van 1024 x 600 pixels.

Het was het eerste apparaat met het Tablet OS van BlackBerry, dat gebaseerd was op het QNX Neutrino platform. Het downloaden van applicaties kon via BlackBerry App World; dus niet via de Google Play Store. Het aanbod was beperkt en de apps die beschikbaar waren, waren vaak betaald. Echter haalde je het meeste uit de tablet, wanneer je als gebruiker ook in het bezit was van een BlackBerry-smartphone. Hiermee werd extra functionaliteit toegevoegd: BlackBerry Bridge. Zo was het mogelijk om je agenda, mail en BBM (BlackBerry Messenger) te synchroniseren met je BlackBerry-smartphone via Bluetooth. Een handige eigenschap was dat je dit ook snel met een druk op de knop weer ongedaan kon maken, wanneer je bijvoorbeeld de tablet aan iemand anders wilde laten zien. De BlackBerry PlayBook beschikte over WiFi, maar kon middels een Bluetooth-koppeling ook de internetverbinding van je smartphone gebruiken.

Als we kijken naar de verdere specificaties van de tablet van BlackBerry, zien we de aanwezigheid van een TI OMAP 4430 dual-core processor. Deze werd bijgestaan door 1GB aan werkgeheugen. BlackBerry bracht het apparaat op de markt met 16, 32 en 64GB aan geheugen. Dit kon je niet uitbreiden. Verder was er een 3 megapixel front-camera en een 5 megapixel camera aan de achterzijde, bijgestaan door een LED-flitser. De accucapaciteit kwam uit op 5300 mAh. De prijs van de BlackBerry PlayBook begon bij een bedrag van rond de 450-500 euro. Later werd de prijs verlaagd, omdat de verkoopaantallen tegenvielen.

