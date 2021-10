Nokia T20 aangekondigd: dit is de nieuwste Android-tablet

Een nieuwe tablet is aangekondigd door Nokia. Het bedrijf heeft het apparaat zojuist aangekondigd. We maken kennis met de Nokia T20 en zetten alle details op een rij.

Nokia T-serie

Allereerst is er de aankondiging van de Nokia T-serie. Volgens Nokia is dit de serie met alles wat je van een Nokia-smartphone verwacht, maar dan in een tablet. Hierbij worden ook de beloftes meegenomen van de software-updates. Zo belooft Nokia drie jaar aan beveiligingsupdates en twee jaar Android OS-updates. Nokia levert de T20 met Android 11. In de toekomst worden de updates naar Android 12 en Android 13 uitgerold naar het apparaat. Volgens Nokia is er behoefte aan een tablet. De markt is voor het eerst sinds 2014 weer aan het groeien, wat onder andere te danken is aan covid.

Nokia T20

Het is nu dus tijd voor de Android-tablet van het bedrijf; de Nokia T20. De Nokia T20 biedt een 10,4 inch 2K-beeldscherm met een 400 nits helderheid. Er is een UniSoc T610 octa-core chipset en een flinke batterij met een 8200 mAh aan capaciteit. Deze kan opgeladen worden middels de USB-C aansluiting, met 15 watt. Opvallend is dat Nokia een 10W lader meelevert.

De tablet van de Finse fabrikant biedt 64GB opslagruimte en dit is uit te breiden met een geheugenkaart. De Nokia T20 biedt 4GB aan werkgeheugen en heeft een 8 megapixel camera aan de achterkant. Aan de voorzijde heeft de T20 een 5 megapixel front-camera meegekregen. We zien verder dat Nokia een FM-radio op het apparaat heeft geïnstalleerd. Deze kan gebruikt worden door een (3,5 mm) headset aan te sluiten.

Speciaal voor de kinderen biedt de Nokia T20 een ‘Kids space’ met hoge kwaliteit, betrouwbare content met zowel video’s als games en meer. Ouders kunnen uiteraard terecht bij Family Link van Android om bijvoorbeeld de schermtijd aan te passen.

De Nokia T20 wordt medio oktober uitgebracht in Nederland. De prijs van het 4GB/64GB WiFi model komt hier uit op 219 euro. Voor 249 euro krijg je de variant met 4G-ondersteuning.